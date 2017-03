POL-SE: Pinneberg – Polizei sucht Eigentümer eines beschädigten schwarzen VW Tiguan

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstagmorgen ist es in der Flagentwiete zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein schwarzer VW Tiguan im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt worden ist. Während der Unfallverursacher namentlich feststeht sind die Ermittler auf der Suche nach dem Eigentümer des beschädigten PKW. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in Höhe der Bäckerei Schlüter. Ein Autofahrer beschädigte beim Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW und begab sich erneut in die Filiale, um von dort aus die Polizei zu verständigen. Der Fahrer des Tiguan hatte sich zwischenzeitlich allerdings bereits entfernt, so dass ein Austausch der Personalien zum Zwecke der Schadensregulierung nicht stattfinden konnte. Die Polizei bittet den Eigentümer des beschädigten VW Tiguan, sich unter 04101-2020 mit der Polizei Pinneberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de