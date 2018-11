Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum gestrigen Mittwoch ist in Pinneberg ein Auto entwendet worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der Diebstahl des Fahrzeugs vom Typ M4 ereignete sich zwischen 19:30 Uhr und 9 Uhr. Zu dieser Zeit war das Kabriolett auf einem Grundstück in der Straße In de Simp abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101/202-0 um Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de