Bad Segeberg (ots) – Seit Anfang Mai versieht der Erste Polizeihauptkommissar Carsten Zingler seinen Dienst vorübergehend als neuer Leiter des Polizeireviers Pinneberg. Er vertritt damit den Ersten Polizeihauptkommissar Matthias Wieske als bisherigen Leiter, der voraussichtlich bis Ende Januar 2019 den Stabsbereich Polizeiliches Management bei der Polizeidirektion Bad Segeberg leiten wird. Carsten Zingler hat zuletzt die Funktion des stellvertretenden Leiters der Polizei in Norderstedt wahrgenommen. Auch auf den Revieren in Elmshorn und Rellingen hat Herr Zingler bereits leitende Funktionen ausgeübt. Der 57-Jährige wohnt mit seiner Ehefrau in Elmshorn und ist Vater von drei erwachsenen Kindern. Er freut sich nun auf die neue Aufgabe. „Ich habe eine gut geführte Dienststelle vorgefunden und werde sie in den kommenden Monaten im Sinne von Matthias Wieske weiterführen“, so Carsten Zingler. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de