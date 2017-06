POL-SE: Pinneberg – Radbolzen entfernt, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind von einem dunkelblauen VW Polo sämtliche Radbolzen eines Vorderrades entfernt worden. Während der Fahrt fiel das Rad herab und rollte über die Gegenfahrbahn. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen parkte die Fahrzeugnutzerin den PKW am Abend des 17. Juni 2017 auf einem öffentlichen Parkplatz der Schenefelder Landstraße. Erst am nächsten Tag gegen 13 Uhr kehrte sie zu dem Auto zurück. Nach einem Fahrweg von wenigen 100 Metern nahm die Fahrerin einen lauten Knall wahr. Im gleichen Moment sah sie das linke Vorderrad ihres Fahrzeugs über die Gegenfahrspur rollen. Nur durch große Kraftaufwendung konnte das Auto noch auf der Straße zum Stehen gebracht werden. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Fahrzeuge auf der Gegenfahrspur befanden, bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. In unmittelbarer Nähe des PKW konnten alle vier Radmuttern des betroffenen Rades gefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Radbolzen zuvor durch bisher unbekannte Täter absichtlich abmontiert worden waren. Dies stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und ist strafbar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, diese der Polizei Pinneberg unter 04101 202-0 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de