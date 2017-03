POL-SE: Pinneberg – Raubüberfall am helllichten Tag

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es im Bereich der Dingstätte zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro gekommen. Der Täter hat einen Angestellten des Wettlokals bedroht und ist seitdem auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Kurz nach zehn Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann die Räumlichkeiten des Wettbüros, bedrohte unmittelbar einen Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Überfall gelang es dem unmaskierten Täter samt Raubgut aus dem Gebäude zu laufen und in unbekannte Richtung zu fliehen. Er erbeutete eine niedrige vierstellige Summe an Bargeld. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Gesucht wird ein etwa 1,8 Meter großer schlanker Mann in einem geschätzten Alter von etwa 25 Jahren. Zum Zeitpunkt des Überfalls war er mit einer dunklen lederartigen Jacke sowie einem weißen Base-Cap bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de