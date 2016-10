POL-SE: Pinneberg, Redder und Thesdorfer Weg / Wohnungseinbrüche

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Pinneberg zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern gekommen. In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 15.30 Uhr, hebelten die Einbrecher in der Straße Redder eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und entwendeten Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Im Thesdorfer Weg warfen Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Doppelhauses ein, wurden dann aber vermutlich bei der Tatausführung gestört, da sie das Haus nicht betraten. In beiden Fällen waren die Eigentümer zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04101/2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

