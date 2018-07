Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Donnerstag ist es gegen 20 Uhr in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein alleinbeteiligter Radfahrer schwere Verletzungen erlitten hat. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Radfahrer die Lindenstraße in Richtung Moltkestraße. Beim Überwinden eines minimalen Absatzes auf der Straße kam es zu einem Bruch im Bereich der Vorderachse, wodurch sich der vordere Reifen löste. Dadurch stürzte der 47-Jährige und verletzte sich schwer. Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten den Pinneberger in ein nahegelegenes Krankenhaus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de