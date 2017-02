POL-SE: Pinneberg – „Schnell! Schnell! Geld her!“ – Raub am Bahnhof

Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es in der Bahnhofstraße zu einem schweren Raub gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann bestieg gegen 2.10 Uhr in der Früh im Bereich des Bahnhofsvorplatzes das Fahrzeug eines am Taxistand auf Fahrgäste wartenden Taxifahrers, bedrohte diesen vom Beifahrersitz aus unmittelbar mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf gelang es dem maskierten Täter samt einem erbeuteten Mobiltelefon das Fahrzeug zu verlassen und in unbekannte Richtung zu fliehen. Der 60-jährige Taxifahrer aus Pinneberg blieb unverletzt. Er bat einen weiteren Taxifahrer um Hilfe und verständigte die Polizei. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Gesucht wird ein etwa 1,65 Meter großer schlanker Mann im geschätzten Alter von etwa 22 Jahren. Die Person trug eine schwarze Ski-Maske und sprach in scheinbar gebrochenem Deutsch. Zeugenaussagen zufolge agierte der Mann gemeinsam mit einem Komplizen, welcher sich in unmittelbarer Nähe zum Taxi aufgehalten haben und ebenfalls die Flucht angetreten haben soll. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de