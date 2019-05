Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es im Blauen Kamp in Höhe eines Supermarktes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Jungen gekommen. Der Junge zog sich in der Folge schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Gegen 7:38 Uhr war eine 58-jährige Hamburgerin mit ihrem Audi aus dem Thesdorfer Weg gerade in den Blauen Kamp abgebogen. Dort bemerkte sie noch den 8-Jährigen aus Pinneberg, der gerade von links kommend zügig die Fahrbahn überquerte. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers konnte die Hamburgerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge prallte seitlich gegen den Wagen und stürzte anschließend auf die Straße. Gemeinsam mit einer Zeugin kümmerte sich die Autofahrerin um das Kind. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen anschließend die weitere Versorgung des Verletzten. Polizeibeamte stellten die Personalien der Beteiligten fest und nahmen den Unfall vor Ort auf. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen soll nun geklärt werden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de