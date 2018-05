Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag ist es am Wollnysee zu einem Inbrandsetzen einer hölzernen Sitzgruppe gekommen. Ein Spaziergänger bemerkte gegen 6:30 Uhr aufsteigende Rauchschwaden an einer Bank und einem Tisch und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten das bereits größtenteils niedergebrannte, noch stark glimmende und rauchende Mobiliar. Zur Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Sitzgruppe Personen gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de