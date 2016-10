POL-SE: Pinneberg – Streife zieht betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr

Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Pinneberg einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem dieser im Bereich der Innenstadt durch eine Ordnungswidrigkeit auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ein 43-jähriger Mann aus Pinneberg war gegen 1 Uhr in der Früh ohne Beleuchtung mit seinem Zweirad in der Dunkelheit unterwegs und schien darüber hinaus Probleme mit seinem Gleichgewicht zu haben. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete die auffällige Fahrweise des Fahrradfahrers und unterzog den Zweiradfahrer einer Kontrolle. In einem ersten Gespräch nahmen die Beamten deutlich den Geruch von Alkohol bei dem Pinneberger wahr. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes bei dem Mann ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin die Polizisten ihn mit zur Wache nahmen, eine Blutprobe veranlassten und schlussendlich eine Strafanzeige aufgrund der Trunkenheit im Verkehr fertigten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de