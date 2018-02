Bad Segeberg (ots) – In den vergangenen Wochen ist es zum Diebstahl eines Treckers aus einer Halle eines Reitbetriebes im Hasenmoorkamp gekommen. Freitagnachmittag meldeten Angestellte das Fehlen des kleinen blauen Traktors des Herstellers Iseki samt angehängtem „Bahnenplaner“. Bei einem so genannten „Bahnenplaner“ handelt es sich um eine Vorrichtung, um den Boden einer Reithalle nach Benutzung zu glätten. Als Tatzeit werden aktuell die letzten vier Wochen angenommen. Das Polizeirevier Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die möglicherweise den Traktor oder dessen Abtransport beobachtet haben. Etwaige Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de