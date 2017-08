Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend ist es an einer Wohnstätte für Behinderte im Hindenburgdamm zu einem Übergriff auf eine 58-jährige Bewohnerin gekommen. Ein unbekannter Täter lockte die Bewohnerin auf der Gebäudeseite zum Clara-Bartram-Weg aus dem Haus und ging sie anschließend körperlich an. Im weiteren Verlauf raubte der Täter Schmuck. Der Mann entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es soll sich augenscheinlich um einen Südländer, bekleidet mit weißer Strickjacke, blauer Hose und schwarzen Schuhen, gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen, sich unter 04101 2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de