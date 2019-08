Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch (31.07.19) auf Donnerstag (01.08.19) ist es in der Kleingartenanlage „Kremerwisch“ in Pinneberg zu mehreren Gartenlaubeneinbrüchen gekommen. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in sieben Lauben ein. Bei drei weiteren Lauben blieb es bei einem Einbruchsversuch. Bereits eine Nacht zuvor, von Dienstag (30.07.19) auf Mittwoch (31.07.19), kam es auf dem Kleingartengelände „An der Klosterkoppel“ in Uetersen ebenfalls zu mehreren Gartenlaubenaufbrüchen. Sieben Lauben wurden durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Bei zwei weiteren Gartenlauben scheiterten die Einbrecher. In der gleichen Nacht brachen Unbekannte auch in Tornesch in eine Gartenlaube auf dem Kleingartengelände „Pracherdamm“ ein. Zum jetzigen Zeitpunkt können zu dem Stehlgut in allen Fällen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei rät, wachsam zu sein und ortsfremde, auffällige Personen der Polizei unter dem Notruf 110 zu melden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben oder sonstige sachliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de