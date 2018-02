Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Immanuel-Kant-Straße zum Diebstahl eines Pkw des Herstellers Opel gekommen. Zwischen 16:00 Uhr am Samstagnachmittag und 01:30 Uhr in der Sonntagnacht stahlen Unbekannte den auf der Fahrbahn abgestellten grauen Zafira. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des sieben Jahre alten Wagens geben können oder zur Tatzeit auffällige Personen in der Straße beobachtet haben. Etwaige Zeugen wenden sich bitte unter 04101 2020 an die Ermittler der Pinneberger Kriminalpolizei. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de