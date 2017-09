Bad Segeberg (ots) – An dem vergangenen Wochenende ist es im Thesdorfer Weg erneut zu einer illegalen Müllablagerung gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Unbekannte entsorgten am Mehrwegcontainer, im Bereich des P & R Parkplatzes am Kleinen Reitweg, u.a. zwei Farbeimer, einen Kanister mit Altöl sowie verunreinigte Ölfilter und Putzmittel. Eine derartige Ablagerung von Abfällen stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de