Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochnachmittag ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Fahrrad gekommen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt. Gegen 15:04 Uhr fuhr der 63-jährige Lastwagenfahrer aus Wedel von einer Grundstücksausfahrt auf die Elmshorner Straße und erfasste hierbei den 82-jährigen Fahrradfahrer aus Pinneberg. Der Fahrradfahrer geriet unter den Lastwagen und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme sperrten die Beamten des Polizeireviers Pinneberg die Elmshorner Straße zeitweise komplett. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de