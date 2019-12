Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 30. November 2019, ist es in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Polizeibeamte stellten bei einem Autofahrer Alkoholeinfluss fest. Kurz nach 18 Uhr wurden die Beamten in die Datumer Chaussee alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 41-jähriger Pinneberger die Datumer Chaussee in Richtung Thesdorfer Weg. Nach einer scharfen Linkskurve prallte der Audi gegen einen abgestellten Mercedes. Auch ein angrenzender Metallzaun wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Audi war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls mit vier Personen im Alter zwischen 19 und 41 Jahren besetzt. Polizeibeamte stellten bei dem 41-jährigen Fahrer aus Pinneberg eine Atemalkoholkonzentration von 2,47 Promille fest. Er musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Einer seiner Mitfahrer, ein 37-jähriger Pinneberger, wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de