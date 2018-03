Bad Segeberg (ots) – In den vergangenen Tagen ist es im Kleinen Reitweg in Pinneberg auf dem Wertstoffsammelplatz in Höhe des Park- & Ride-Parkplatzes zu einer erheblichen unerlaubten Abfallablagerung durch bislang unbekannte Täter gekommen. Durch die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg wurden vor Ort neben tierischen Abfällen auch eine Autobatterie, ein Schrank, weggeworfene Kleidung sowie weiterer Hausmüll festgestellt, der neben den vorhandenen Containern für Altglas und Altpapier buchstäblich abgekippt worden war. Derartige unzulässige Hinterlassenschaften sind kein Kavaliersdelikt, sondern stellen Ordnungswidrigkeiten oder sogar Straftaten dar. Die Beamten aus Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, sich unter Telefon 04101 2020 zu melden. Die Polizei fordert insbesondere Anwohner und Passanten dazu auf, beobachtete Verstöße umgehend ihrer örtlichen Dienststelle oder über Telefon 110 zu melden, damit die Verursacher festgestellt werden können. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

