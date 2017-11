Bad Segeberg (ots) – Am Montag ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Pinneberg gekommen, infolgedessen die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Im Tagesverlauf des 20.11. drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Zentrum Pinnebergs ein. Es gelang ihnen dort, auf noch ungeklärtem Wege die Wohnungstür zu öffnen und die Wohnung nahezu komplett zu durchsuchen. Letztendlich entwendeten sie einen hochwertigen Flachbildfernseher, sowie einen tragbaren Tresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Die SoKo Wohnung der Kriminalpolizei Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet infolge dessen um Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 08:30 Uhr und 21:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Innenstadtbereich und im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gemacht haben. Insbesondere Hinweisgeber, die mögliche Täter beim Abtransport eines großen Fernsehers und Tresors beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 bei der Kriminalpolizei zu melden. Grundsätzlich weist die Polizei erneut daraufhin, dass Bewohner Fenster und Türen verschließen sollten, auch, wenn sie das Haus nur kurz verlassen. Unverriegelte Türen oder auf Kipp stehende Fenster verschaffen Tätern leichten Zugang zur Wohnung. Verdächtige Wahrnehmungen von fremden Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung sollten der Polizei gemeldet werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

