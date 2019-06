Bad Segeberg (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 25-Jährigen und bei dem Geschädigten um einen 28 Jahre alten Mann aus Pinneberg. Beide sind in der Vergangenheit mehrfach mit Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Am gestrigen Tag soll es gegenüber dem Pinneberger zu vehementen Bedrohungen gekommen sein. Zu einem tatsächlichen Aufeinandertreffen der beteiligten Männer ist es nicht gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen bezüglich des Vorfalles dauern an. Die bisherigen Pressemitteilungen zu diesem Einsatz können Sie den folgenden Links entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4284688 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4284709 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de