Bad Segeberg (ots) – Am 04. April und am 09. April in Pinneberg sowie am 07. April in Halstenbek ist es zu Raubstraftaten zum Nachteil von Taxifahrern gekommen. Die ermittelnden Beamten gehen von einem Zusammenhang der Taten aus. Die bisherigen Meldungen sind den folgenden Links zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3907785 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3911738 In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Pinneberg jetzt mit Phantombildern nach den Tätern. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 04101 2020 mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de