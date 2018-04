Bad Segeberg (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Pinneberg und Schenefeld zum Diebstahl von drei hochwertigen Autos gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Lornsenstraße in Schenefeld einen weißen Mercedes ML350 von einem privaten Stellplatz. Auch in Schenefeld – diesmal in der Alten Landstraße – stahlen die Diebe weiterhin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Infiniti Q50. Aus einem Carport im Pinneberger Wiesengrund ist zudem ein schwarzer Mercedes CLS500 abhandengekommen. Der Wert der einzelnen Autos dürfte ungefähr im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der weiße Mercedes ML konnte zwischenzeitlich in Hamburg wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag an den benannten Tatorten verdächtige Personen oder Autos bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de