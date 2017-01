POL-SE: Pinneberg/Thesdorf/Hamburg: Polizei bittet Bevölkerung und Medien um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten, taubstummen 17-Jährigen aus Thesdorf

Pinneberg/Thesorf/Hamburg: (ots) – Die Polizei Pinneberg sucht seit vergangener Nacht nach einem 17-jährigen, taubstummen Jungen aus Thesdorf, der sich verirrt haben dürfte. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe. Der junge Afghane ist am gestrigen Freitagnachmittag zuletzt gesehen worden. Er verließ das Elternhaus in Thesdorf und begab sich zunächst mit der S-Bahn-Linie 3 nach Pinneberg. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte sich der 17-Jährige auf dem Rückweg nach Hause mit der S3 aber bei der Haltestelle vertan haben, was den Jugendlichen in eine Situation der Orientierungslosigkeit gebracht haben dürfte. Zuletzt konnte der Gesuchte um 18.41 Uhr an der Hamburger S-Bahn-Station Diebsteich auf Videoaufzeichnungen gesichtet werden, als er die S 21 in Richtung Elbgaustraße bestieg. Nun verlor sich leider seine Spur. Die Polizei fragt: Wer hat den Jungen seit dem gesehen? Wer kann Hinweise zu seinen Aufenthaltsorten bzw. jetzigem Aufenthaltsort geben? Der 17-Jährige, der schlank und etwa 1,75 Meter groß ist und schwarzes Haar hat, trägt aktuell eine blaue Daunenjacke mit einem roten Buchstaben „B“ auf der Brust. Er hat einen dunklen Rucksack dabei und ist mit einer hellgrauen Wollmütze bekleidet. Er trägt eine dunkle Jeans und dunkelrote Sneaker. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte umgehend bei der Polizei Pinneberg, Tel. 04101-202-0 oder Polizeiruf 110 melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mohr Rückfragen unter Telefon: 04121-202-0 Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de