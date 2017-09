Bad Segeberg (ots) – Die Polizeidirektion Bad Segeberg führt am Freitag, den 6. Oktober 2017, um 10.30 Uhr eine Pressekonferenz zur Vorstellung der beiden neuen Pressesprecher in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion in der Dorfstraße 16-18 in Bad Segeberg durch. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, dem Termin beizuwohnen. Lars Brockmann und Arnd Habermann sind seit dem vergangenen Monat im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Die beiden Oberkommissare verstärken seither die Pressestelle und möchten die Gelegenheit nutzen, sich vorzustellen. Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit gemeinsam mit dem Leiter des Führungsstabes, Herrn Jan Lewering, sowie dem Leiter der Stabsstelle, Herrn André Schwabrow, an einem Gespräch ohne Block und Bleistift teilzunehmen. Anmeldungen zur Pressekonferenz nimmt die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg ab sofort entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de