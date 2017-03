POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg / Polizei bittet um Mithilfe; Wer kennt diese Person?

Bad Segeberg (ots) – Bereits am 28.08.2016 kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hafenstraße in Tornesch (Kreis Pinneberg). Die Täter drangen gewaltsam in das Haus der urlaubsbedingt abwesenden Eigentümer ein und erbeuteten Schmuck, Bargeld, Münzen, Uhren (darunter eine hochwertige Uhr des Herstellers Corum) sowie mehrere Kreditkarten. Noch in der Tatnacht wurden diese Kreditkarten bei der Sparda Bank in der Rathausallee in Norderstedt, bei der Sparda Bank im Kronstieg in Hamburg-Langenhorn und zuletzt bei der Commerzbank in der Holstenstraße in Kaltenkirchen erfolgreich eingesetzt und Barabhebungen getätigt. Dabei konnte ein maskierter Täter mit schwarzer Jogginghose der Marke „Uncle Sam“ und einem grauen Kapuzenpulli der Marke „Fitch 1892“ gefilmt werden. Die Polizei bittet jetzt mit diesen Aufnahmen um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kennt die darauf abgebildete Person? Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen bitte an die Kriminalpolizeistelle Pinneberg unter 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de