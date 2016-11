POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg – Sicherheit durch Sichtbarkeit

Bad Segeberg (ots) – Mit dem ersten Schneefall im Hamburger Umland ist es heute Morgen in den Kreisen Segeberg und Pinneberg wieder deutlich geworden. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert in dieser Jahreszeit noch mehr Vorsicht und Rücksicht als es ohnehin notwendig ist. Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sich insbesondere in der Dunkelheit des Berufsverkehrs seiner hohen Verantwortung bei schwierigen Verkehrsverhältnissen bewusst sein und sein eigenes Verhalten reflektieren. Die Polizei hat in den vergangenen Tagen verstärkt Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf ihre Sichtbarkeit ins Visier genommen und den Betroffenen vor dem Hintergrund der trüben und dunklen Wochen wertvolle Tipps hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit mit auf den Weg gegeben. Bei den Kontrollen wurden diverse Verstöße geahndet. Den eingesetzten Beamten fiel darüber hinaus auf, dass viele Autofahrer am frühen Morgen oder am späten Nachmittag lediglich das vorhandene Tagfahrlicht eingeschaltet hatten. Dieses Verhalten der Fahrzeugführer birgt in der Dämmerung extreme Gefahren, da die Schlussleuchten der Fahrzeuge bei eingeschaltetem Tagfahrlicht nicht in Betrieb sind und eine Sichtbarkeit von hinten somit stark eingeschränkt ist. Des Weiteren bemängelten die Polizisten diverse Beleuchtungseinrichtungen bei Fahrrädern. Zweiradfahrern wird dringend geraten, ihre Gefährte zu überprüfen, die Beleuchtung grundsätzlich einzuschalten und darüber hinaus für die Teilnahme am Straßenverkehr geeignete Kleidung zu tragen. Hierzu zählen insbesondere Kleidungsstücke mit fluoreszierenden Materialien, welche die Wahrnehmbarkeit deutlich erhöhen. Warnwesten oder Jacken mit reflektierenden Applikationen wie beispielsweise einem Schnappband erhöhen zudem die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer. Diese Hinweise gelten nicht ausschließlich für Radfahrer, denn auch sämtliche Fußgänger gelten als die schwächeren Verkehrsteilnehmer und bedürfen einer einwandfreien Sichtbarkeit auf den Geh- und Radwegen. Insbesondere Senioren und Kinder sollten ebenfalls darauf achten, dass sie helle Kleidung tragen und so besser von den Autofahrern wahrgenommen werden. Die Polizei in den Kreisen Segeberg und Pinneberg wird den Schwerpunkt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ weiterhin aufrechterhalten und entsprechende Verstöße konsequent ahnden. Bei bestehender Unsicherheit erhalten Sie bei ihrer örtlichen Polizei entsprechende Verkehrssicherheitstipps. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de