Bad Segeberg (ots) – Der Behördenleiter der Polizeidirektion Bad Segeberg, Andreas Görs, der Leiter der Kriminalinspektion Bad Segeberg, Jochen Drews, und seine Vertreterin, Sarah Lampe, stellen am Freitag, den 29.03.19, um 09:00 Uhr, die polizeiliche Kriminalstatistik 2018 für die Kreise Pinneberg und Segeberg vor. Die Vorstellung findet in den Räumen der Polizeidirektion Bad Segeberg, Dorfstraße 16 – 18, 23795 Bad Segeberg, statt. Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis Donnerstagmittag per E-Mail unter pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de