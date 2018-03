Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagabend händigte ein Mann bei einer Personenkontrolle in Prisdorf gefälschte Papiere aus. Gegen 23.15 Uhr kontrollierten Beamte der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg den Fahrer eines serbischen Ford in der Straße Peiner Hag auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts. Die überreichten Papiere kamen den Beamten verdächtig vor, insbesondere, da die Dokumente den Mann nicht als Serben, sondern als Kroaten auswiesen. Eine weitergehende Überprüfung auf dem Polizeirevier Pinneberg erhärtete den bisherigen Verdacht, dass die vorgezeigten Papiere vollständig gefälscht waren. Zudem stellten die Beamten fest, dass die kontrollierte Person aufgrund eines Haftbefehls aus Niedersachsen zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Festgenommene befindet sich jetzt in Haft. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

