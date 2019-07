Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist es im Bereich eines Supermarkts im Peiner Hag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine Zeugin hatte einen jungen Mann beobachtet, der im Außenbereich in die Luft geschossen und anschließend mit der Waffe im Hosenbund einen nahen Supermarkt betreten hatte. Kurz vor 15 Uhr teilte die Frau ihre Beobachtung der Polizei mit. Die Einsatzleitstelle schickte daraufhin eine Vielzahl an Einsatzkräften zur benannten Örtlichkeit. Die Beamten riegelten den Bereich ab und umstellten den Supermarkt. Zivilkräfte nahmen den beobachteten Mann kurze Zeit später beim Verlassen des Gebäudes fest. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen, einem 24-Jährigen aus Uetersen, fanden die Beamten eine Druckluftwaffe auf und stellten sie sicher. Die Polizisten brachten den Mann zur Vernehmung auf die Wache. Er kam später auf freien Fuß und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de