Bad Segeberg (ots) – Am 12.07.2019, gegen 08.20 Uhr, ist es in Prisdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Uetersener mit seinem Volvo S 60 die Hauptstraße in Richtung Pinneberg. In einer Rechtskurve in Höhe des Bookweetenweges geriet der 48-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem Audi A 2 zusammen, der die Hauptstraße in Richtung Tornesch befuhr und von einem 55-jährigen Elmshorner gelenkt wurde. Rettungskräfte der Feuerwehren Prisdorf und Pinneberg mussten das Dach des A 2 abtrennen, um den schwer verletzten Elmshorner aus seinem Fahrzeug befreien zu können. Der Mann aus Uetersen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de