POL-SE: Prisdorf – Waschmaschine fängt Feuer

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag ist es in Prisdorf zu einem Kellerbrand gekommen, nachdem eine Waschmaschine aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Um 17:06 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen, nachdem in einem Wohnhaus eine Brandentwicklung gemeldet worden war. Bei dem betroffenen Einfamilienhaus in der Straße Dahl handelt es sich um eine betreute Wohneinrichtung. Ein dort beschäftigter Sozialpädagoge hatte die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er im Keller des Objekts den Brand bemerkt hatte. Beim Öffnen der Kellertür war ihm bereits eine dichte, dunkle Rauchwolke entgegen geschlagen. Geistesgegenwärtig schloss er die Tür sofort wieder und vergewisserte sich, dass sich im Haus keine Personen mehr aufhielten, bevor er sich selbst in Sicherheit brachte. Die Freiwillige Feuerwehr Prisdorf bekämpfte unter Atemschutz erfolgreich den Brand im Keller, dessen Ursprung sie mittels einer Wärmebildkamera im Hauswirtschaftskeller ausgemacht hatte. Nach Brandbekämpfung und Lüftung der Kellerräume stellten Feuerwehr und Polizei eine brandbeschädigte Waschmaschine fest. Auch andere Haustechnik und abgelegte Wäsche hatte das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund der unklaren Brandursache beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Einsatzort zunächst. Inzwischen konnte die Kriminalpolizei Pinneberg jedoch vermelden, dass ein technischer Defekt in der Waschmaschine das Feuer ausgelöst hatte. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler aus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de