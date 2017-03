POL-SE: Pronstorf – Kriminalpolizei ermittelt nach Familienstreit mit drei verletzten Personen – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es in Pronstorf im Ortsteil Reinsbek zu einem Familienstreit gekommen, infolgedessen ein 19-Jähriger seine Eltern sowie seinen Bruder verletzt hat. Nach einer intensiven Fahndung seitens der Polizei hat sich der zunächst flüchtige Tatverdächtige im Laufe der Nacht der Polizei gestellt. Gegen 18.45 Uhr gerieten im Ahornweg zwei Brüder aneinander. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge malträtierte der 19-Jährige Sohn der Familie seinen 16-jährigen Bruder zunächst mit Schlägen und Tritten, bevor sich der Streit auf die 50-jährige Mutter ausweitete. Der 19-Jährige ging fortan mit einem Beil auf seine Mutter los, schlug auf sie ein und fügte ihr dadurch schwere Verletzungen zu. Den weiterhin in den Streit involvierten jüngeren Bruder attackierte der 19-Jährige ebenfalls mit dem Beil und verletzte ihn dadurch am Bein. Schließlich versuchte der 52-jährige Vater der Familie, die Situation zu beruhigen und den eskalierenden Streit zu entschärfen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Sohn gelang es ihm, diesen zunächst in einem Zimmer des Hauses einzusperren. Hierbei versetzte der 19-Jährige seinem Vater mindestens einen Messerstich in den Oberkörper. Schlussendlich konnte der fortan Tatverdächtige sein Zimmer verlassen und trat zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung an. In den darauffolgenden Stunden fahndeten insgesamt 21 Streifenwagen in der Umgebung nach dem flüchtigen jungen Mann. Darüber hinaus setzte die Polizei sechs Diensthunde sowie einen Hubschrauber der Bundespolizei ein. Rettungskräfte transportierten die beiden schwerverletzten Elternteile sowie deren jüngeren leichtverletzten Sohn jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gegen 3 Uhr in der Früh stellte sich der 19-Jährige auf der Davidwache in der benachbarten Hansestadt Hamburg der Polizei. Die Kriminalinspektion Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Vernehmung des Tatverdächtigen steht derweil noch aus. Nähere Angaben zu dem Tathergang können nicht gemacht werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de