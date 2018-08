Bad Segeberg (ots) – Vermutlich am vergangenen Wochenende ist es im Niendieker Weg, einer Sackgasse, die vom Löthenweg abgeht, zu einer unbefugten Entsorgung von rund 60 Altreifen mitten in der Feldmark gekommen. Ein Passant meldete der Polizei am vergangenen Montagabend den nicht zu verfehlenden Berg an zurückgelassenen Reifen. Die Beamten verschafften sich vor Ort einen Eindruck von der Hinterlassenschaft. Aufgrund des Raums, den die Anzahl an aufgefundenen Reifen einnimmt, vermuten die Beamten, dass diese mit einem Transporter dorthin befördert worden sind. In diesem Zusammenhang hoffen die Polizisten der Station in Garbek auf Zeugenhinweise, die derartige Gefährte am vergangenen Wochenende im besagten Bereich beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04559 1883540 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de