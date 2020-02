Bad Segeberg (ots) – Am 24.02.2020 kam es zwischen Goldenbek und Pronstorf zu einem Unfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 27-jährige Frau aus dem Kreis Segeberg fuhr gegen 8:20 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Goldenbek in Richtung Pronstorf. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve geriet sie aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer ihr entgegenkommenden Mercedes E-Klasse zusammen. Rettungskräfte versorgten die beiden Unfallbeteiligten und brachten sowohl die Frau als auch den 58-jährigen Fahrer der E-Klasse aus dem Kreis Segeberg schwer verletzt in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Landesstraße 69 in Höhe der Unfallstelle zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 10 Uhr voll. Insgesamt entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 63.000 Euro.

Quelle: presseportal.de