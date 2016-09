POL-SE: Quaal, Schulstraße / Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Schulstraße in Quaal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem fahrradfahrenden Kind, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. Der achtjährige Junge fuhr mit einem Kinderfahrrad vom leicht abschüssigen Privatgrundstück direkt auf die Schulstraße. Eine 18-jährige Segebergerin befuhr mit ihrem Ford Ka die Schulstraße in Richtung Dorfstraße, als der Junge mit seinem Fahrrad plötzlich auf die Straße geschossen kam und im Bereich des Kotflügels gegen ihr Fahrzeug stieß und stürzte. Die Rettungsleitstelle entsandte vorsorglich einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Nach Aussage des Notarztes wurde das Kind nur leicht verletzt und von einem Rettungswagen in die Universität nach Lübeck gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1500 Euro, der Schaden am Fahrrad beträgt ca. 50 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de