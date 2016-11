POL-SE: Quickborn / 3. Meldung zu: Polizei bittet um Mithilfe bei einer Vermisstenfahndung

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag hatte die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach Herrn L. gebeten(siehe http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3481776 und http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/19027). Herr L. konnte heute Nachmittag von der Polizei in einem Wohngebäude im Kreis Pinneberg, an der Stadtgrenze zu Hamburg, aufgefunden werden. Herrn L. geht es den Umständen entsprechend gut. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de