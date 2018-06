Bad Segeberg (ots) – Nach mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zur Feststellung eines Tatverdächtigen gekommen. Kurz nach Mitternacht hörten Zeugen in der Kampstraße Schreie und ein verdächtiges Poltern. Der Verdacht trog die aufmerksamen jungen Männer nicht. Auf der Fahrbahn stellten sie mehrere Autos fest, deren Außenspiegel fehlten. Zudem sahen sie eine Person, die in Richtung Heinrich-Lohse-Straße ging. Kurz darauf soll der Mann gegen den Spiegel eines Audis getreten haben. Eine Gruppe Jugendlicher hätte noch vergeblich versucht, den Randalierer zu beruhigen. Polizeibeamte trafen wenig später eine Jugendgruppe und einen der Beschreibung entsprechenden 20-Jährigen in der nahen Feldbehnstraße an. Eine weitere Streife stellte zwischenzeitlich insgesamt sieben beschädigte Autos sowie einen kaputten Blumenkübel fest. Der alkoholisierte Tatverdächtige bestritt die Tat und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizeistation Quickborn hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang sowohl weitere Zeugen als auch möglicherweise bisher polizeilich noch nicht festgestellte Geschädigte. Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04106 63000 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de