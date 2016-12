POL-SE: Quickborn, Bahnstraße / Drei Verletzte nach Verkehrsunfall und rund 50.000 Euro Sachschaden

Bad Segeberg (ots) – Am späten Samstagabend, den 24.12.16, kam es in Quickborn zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 70-jähriger Fahrer eines VW Golf aus dem Kreis Pinneberg befuhr den Kiefernweg und wollte gegen 22.50 Uhr nach links in die Bahnstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen von links herannahenden, vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Taxifahrer aus Henstedt-Ulzburg in seinem Mercedes und es kam zur Kollision. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht, eine 65-jährige Beifahrerin in dem VW wurde schwer verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralles gegen die Schutzplanke der AKN-Bahnstrecke geschleudert. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 50.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de