POL-SE: Quickborn / Betrüger gibt sich am Telefon als Kriminalbeamter aus

Bad Segeberg (ots) – In den frühen Abendstunden des 21.02.2017 ist es in mindestens zwei Fällen zu betrügerischen Anrufen lebensälterer Menschen in Quickborn gekommen. So täuschte am Dienstag ein Betrüger einem 89-jährigen und einem 85-jährigen Mann vor, dass er von der Kriminalpolizei Quickborn sei. Während der unbekannte Täter den 89-Jährigen nicht weiter ausfragte, teilte er dem 85-Jährigen mit, dass er sein Notizbuch gefunden habe und dass derzeit Einbrecher in Quickborn unterwegs seien. Im weiteren Gespräch stellte der Betrüger Fragen über die Bargeldbestände und Wertgegenstände im Haus des 85-Jährigen. Des Weiteren fragte er den Quickborner nach seinem Kontostand und über mögliche Schließfächer bei seiner Bank. Glücklicherweise ging der 85-Jährige nicht weiter auf die Fragen des Täters, der in akzentfreiem Deutsch sprach, ein und verständigte umgehend, wie auch der 89-Jährige, die Polizei. Die Polizei weist im Zusammenhang mit diesen Betrugsversuchen darauf hin, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei solche sensiblen Daten am Telefon erfragen würden. Die Telefonnummern der Angerufenen erlangen Betrüger häufig über den Telefonbucheintrag. Daher sollte in derartigen Einträgen der Vorname gegebenenfalls abgekürzt und die Anschrift nicht erwähnt werden. Die Betrüger verfügen über technische Möglichkeiten, eine falsche Telefonnummer im Display des Angerufenen erscheinen zu lassen. Bestehen Zweifel an der Echtheit des Anrufers, sollte man sich Name und Dienststelle des Anrufers notieren, das Gespräch beenden und die örtliche Polizei informieren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de