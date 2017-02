POL-SE: Quickborn – Brutaler Raubüberfall mit Schusswaffe

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem schweren Raubüberfall auf einen Lottoladen mit integrierter Postagentur gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwei bislang unbekannte maskierte Personen näherten sich nach Ladenschluss dem Geschäft in der Ladenzeile und attackierten unter Vorhalt einer Schusswaffe unmittelbar einen Angestellten des Geschäftes, der sich im Augenblick des Überfalls an der Eingangstür des Lottoladens aufhielt, um diese zu verschließen. Die Männer drängten den 33-Jährigen gewaltsam zurück in die Räumlichkeiten des Ladens und verletzten ihn dadurch leicht. Im Gebäudeinneren angelangt forderten sie lautstark die Herausgabe eines Tresorschlüssels. Im weiteren Verlauf nahmen die Räuber eine bislang unbestimmte Menge an Bargeld an sich und ergriffen nebst Beute im Laufschritt die Flucht über die Bahnhofstraße in Richtung des Dorotheenringes. Rettungskräfte versorgten den im Rahmen des Überfalls leicht verletzten Angestellten in einem Rettungswagen und transportierten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Gesucht werden zwei etwa 1,8 Meter große schlanke Männer, von denen einer zum Zeitpunkt des Überfalls mit einer schwarzen Jeanshose, teilweise weißen Turnschuhen, schwarzen Handschuhen und einer auffällig roten Sturmhaube bekleidet war. Sein Mittäter trug eine schwarze Daunenjacke, silberfarbene Turnschuhe, ebenfalls eine dunkle Hose sowie eine Ski-Maske. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de