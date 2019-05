Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum vergangenen Samstag ist es in der Straße „Am Mühlenberg“ zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Autofahrer gekommen. Gemäß den Angaben des 64-jährigen Geschädigten könnte es aufgrund wahrgenommener Krachgeräusche bereits am späten Freitagabend gegen 23:15 Uhr zu dem Unfall gekommen sein. Er hätte sich hierbei jedoch zunächst nichts weiter gedacht und erst am folgenden Morgen einen starken Schaden in seiner Hecke festgestellt. Der Unfallort liegt in unmittelbarer Nähe zu einer engen Kurve. Die genaue Höhe des Schadens kann derzeit nicht verlässlich beziffert werden. Am Unfallort aufgefundene Kunststoffteile lassen ersten Ermittlungen zufolge auf einen dunklen Opel Astra einer neueren Baureihe als Verursacherfahrzeug schließen. Die Beamten der Polizei Quickborn erbitten in diesem Zusammenhang Hinweise von möglichen Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04106 63000 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de