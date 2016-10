POL-SE: Quickborn – Dank Zeugenhinweis: Polizei nimmt zwei Fahrraddiebe fest

Bad Segeberg (ots) – Am 30.09.16, gegen 23.00 Uhr, ist es in Quickborn zu einem Diebstahl von vier Fahrradreifen und einem Fahrrad gekommen, infolgedessen die Polizei zwei Personen festgenommen hat. Der aufmerksamen Zeugin waren ein Mann und eine Frau am AKN Bahnhof Quickborn Süd aufgefallen an, die sich verdächtig an einem Fahrrad zu schaffen machten. Anschließend betraten die beiden Personen mit einem Mountainbike und zusätzlich noch vier Fahrradreifen die AKN und fuhren mit dieser in Richtung Norden davon. Die verständigte Polizei konnte die beiden Personen an der nächsten Haltestelle Quickborn in der AKN antreffen. Das mutmaßliche Diebesgut, ein rot/gelbes Mountainbike, ohne Marke, sowie zwei Mountainbikeräder der Firma Rockrims/Typ: Rhino Ceros, 26er Räder und zwei Mountainbikeräder der Firma Continental/Typ: XKing 2.2, 28er Räder, hatten die beiden Täter, ein 38-Jähriger und eine 33-Jährige aus dem Kreis Segeberg, noch bei sich. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls verantworten. Die Polizeistation Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Geschehens, insbesondere den noch unbekannten Fahrradeigentümer, nebst Fahrradreifeneigentümer, sich mit der Polizei unter 04106 – 63000 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de