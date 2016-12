POL-SE: Quickborn – Dieb stiehlt Kaffeekasse

Bad Segeberg (ots) – Im Bereich der Kieler Straße ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Diebstahl einer Kaffeekasse aus einer Zahnarztpraxis gekommen, infolgedessen die Polizei um weitere Hinweise bittet. Eine Angestellte bemerkte das Fehlen des weißen Kunststoffbehältnisses in Form eines Zahns auf dem Anmeldetresen, als ein Patient ihr nach seiner Behandlung etwas Geld für die Kaffeekasse überreichte. Ersten Zeugenaussagen zufolge betrat zuvor ein etwa 1,7 Meter großer schlanker Mann mit schwarzem kurzem Haar in einem schwarzen Jogginganzug den Empfangsbereich der Praxis und hielt eine geknickte und leicht vergilbte Zeitung in der Hand. Der Unbekannte im geschätzten Alter zwischen 25 und 27 Jahren habe im weiteren Verlauf mit starkem Akzent und schlechtem Deutsch seine Zeitung für einen Euro zum Verkauf angeboten und die Praxis nach einer entsprechenden Absage durch die Zahnarzthelferinnen wieder verlassen. Hinweise zu dem Diebstahl nehmen die Ermittler der Polizeistation Quickborn unter 04106-63000 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de