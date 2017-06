POL-SE: Quickborn – Einbrecher bei Vorbereitungshandlung gestellt

Bad Segeberg (ots) – Am 28. Juni 2017 hat ein Eigentümer eines Einfamilienhauses eine männliche Person im Zufahrtsbereich seines Grundstücks angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei einer Durchsuchung der Person haben die Beamten Diebesgut von anderen Taten aufgefunden. Die Polizei sucht nun den Eigentümer eines Fahrrades. Gegen 21 Uhr bemerkte der Eigentümer den 20-Jährigen direkt vor der offen stehenden Garage seines Grundstücks, das sich in der Straße Am Seekamp befindet. Da die Person keinen schlüssigen Grund für das Betreten benennen konnte, erschien die Polizei vor Ort. Im Rahmen einer anschließenden Vernehmung gestand der 20-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, dass er einen Einbruch geplant hatte. Weiterhin gab er zuvor begangene Straftaten, wie einen Wohnungseinbruch in Quickborn und einen Fahrraddiebstahl, zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder. Der Eigentümer des Fahrrades, das am 28. Juni 2017 von einem Grundstück in Quickborn gestohlen worden sein soll, wird gebeten sich mit der Polizei Quickborn unter 04106-63000 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

