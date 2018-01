Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es nach bisherigen Erkenntnissen zu vier Einbruchstaten im Stadtgebiet gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in ein Frisörgeschäft in der Bahnstraße als auch in eine Zahnarztpraxis in der Herderstraße ein. Hinsichtlich des Friseursalons erstreckt sich die mögliche Tatzeit zudem auf den vorangegangenen Sonntag. Weiterhin waren ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Marienhöhe als auch ein Firmenwagen in der Pinneberger Straße zwischen der Renzeler und der Tangstedter Straße das Ziel von Tätern. Neben Bargeld aus einem der Gebäude stahlen die Diebe diverses Werkzeug aus dem Transporter und dem im Ausbau befindlichen Wohnhaus. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, ob die Einbrüche durch einen oder mehrere Täter verübt wurden. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter 04101 2020 entgegen genommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de