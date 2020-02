Bad Segeberg (ots) – In der Bahnhofstraße ist es in der Nacht zum 22.2.2020, gegen 00:23 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl in eine Pizzeria gekommen, wobei der alleinhandelnde Täter von Zeugen aus einer Wohnung im 2. OG heraus beobachtet worden ist. So zerschlug ein etwa 1,80 m großer Mann von schlanker Statur und schwarzen, kurzen Haaren mit einem Granitstein die Schaufensterscheibe und langte durch die Öffnung in ein Flaschenregal. Mit zwei Flaschen Spirituosen entfernte sich der hell gekleidete männliche Täter in Richtung Bahnhof. Dort traf er nach den Zeugenangaben auf einen offensichtlich unbeteiligten Passanten und kam mit diesem kurz ins Gespräch. Dieser Zeuge wird gebeten, seine Beobachtungen der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

Quelle: presseportal.de