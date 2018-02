Bad Segeberg (ots) – In der Nacht auf vergangenen Freitag ist es „Auf dem Halenberg“ zum Einbruch in ein Fastfood-Restaurant gekommen. Zwischen 02:45 Uhr und 05:15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in die Lokalität ein und verschafften sich hier unter Verwendung von elektrischen Werkzeugen Zugang zum Tresor. Die Täter gelangten an einen Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die während der Nacht Personen oder Fahrzeuge beobachtet beziehungsweise Geräusche wahrgenommen haben. Etwaige Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

