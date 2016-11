POL-SE: Quickborn, Ellerauer Straße / Polizei bittet um einen Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots) – Bereits am 18.11.2016, um 07.45 Uhr, ist es in Quickborn in der Ellerauer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wurde ein 10-jähriges Mädchen, welche die Ellerauer Straße im Kreuzungsbereich Ellerauer Straße/An der Malchower Brücke überquerte, von einem VW-Bus übersehen, der im besagten Kreuzungsbereich von der Straße An der Malchower Brücke nach links in die Ellerauer Straße abbog. Der VW-Bus, der olivegrün und ein Pinneberger Kennzeichen haben soll, traf das Mädchen an ihrer linken Körperseite und verletzte sie dadurch leicht. Der Fahrer des VW-Buses soll eine männliche Person zwischen 35-40 Jahre sein mit dunklen Haaren und einer schlanken Figur, die eine Brille getragen haben soll. Der Fahrer rief dem Mädchen noch hinterher, dass sie besser aufpassen solle und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Kieler Straße. Die Polizei Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich die Person aus dem VW und eventuelle Zeugen des Unfalles unter 04106 – 63000 melden mögen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de