Bad Segeberg (ots) – Im Januar 2017 ist es in Quickborn zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus gekommen. Der bislang unbekannte Täter erbeutete dabei Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten. Mit diesen Karten kam es im Anschluss zu mehreren missbräuchlichen Abhebungen von Bargeld. Im Tatverlauf konnte der Täter videografiert werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt die Person, die auf den Bildern zu sehen ist? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 / 2020. Die ursprüngliche Meldung ist unter folgendem Link einsehbar: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3536825 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de